شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الخشن يستضيف مرشحى الشيوخ بمنزله وسط حشد جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حشد جماهيرى غير مسبوق استضاف النائب أحمد الخشن رجل الأعمال وعضو مجلس النواب جمهور مركز أشمون بالمنوفية بمؤتمر جماهيرى غير مسبوق لتأييد مرشحى القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ.

قدم أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية أروع الأمثال فى تأييد حزب مستقبل وطن، حيث احتشد أهالى مركز أشمون تلبيه لدعوة النائب أحمد الخشن بمنزله يعلنون تأييدهم لمرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمزمع انعقادها يومى 11 و12 من الشهر الجارى.

وأجمع أهل الدائرة على أن بيت الخشن معتاد على تقديم الكرم منذ قديم الزمان وما حدث هو المعتاد منهم، والتف أهالي الدائرة حول النائب أحمد الخشن موضحين أنهم يقدمون كامل الدعم من أجل مصر للبدء فى خطوة ديمقراطية جديدة بانتخابات مجلس الشيوخ.

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وعلى غرار هذا الدعم غير المسبوق تقدم المرشحون وأهالي المركز بالشكر لآل الخشن على حسن ضيافتهم ودعمهم الكامل. وأشار الخشن إلى أن حزب مستقبل الوطن فى اختياراته كان حريصا على تغليب مصلحة الوطن بدليل تشكيل قائمة وطنية من 11 حزبا دعما للتوافق والعمل على كافة الملفات الهامة لصالح الوطن .



















