شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": شبكة متطوعين لمتابعة التصويت فى الخارج بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيتابع تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 و التى ستجرى اليوم الأحد وغد الاثنين، وذلك من خلال شبكة متطوعين بالخارج من أفراد الجاليات المصرية المنتشرة فى أوروبا و أمريكا و الدول العربية باستخدام برامج التواصل الإلكترونى المتعددة.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وسائل التواصل الاجتماعى اليوم جعلت من العالم قرية صغيرة بين أيدى الجميع صوت وصورة وهى تساهم فى تحديث آليات المتابعة لحظة بلحظة، داعيا المصريين بالخارج للمشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى .

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و تابع عبد الجواد أحمد:"المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى ويجب على المصريين فى الخارج و المصريين فى الداخل المشاركة فيها و خاصة فى ظل المرحلة الراهنة من عمر الوطن و أن يكونوا على قدر المسئولية".