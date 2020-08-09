"العربى لحقوق الإنسان": شبكة متطوعين لمتابعة التصويت فى الخارج بـ"الشيوخ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيتابع تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 و التى ستجرى اليوم الأحد وغد الاثنين، وذلك من خلال شبكة متطوعين بالخارج من أفراد الجاليات المصرية المنتشرة فى أوروبا و أمريكا و الدول العربية باستخدام برامج التواصل الإلكترونى المتعددة.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وسائل التواصل الاجتماعى اليوم جعلت من العالم قرية صغيرة بين أيدى الجميع صوت وصورة وهى تساهم فى تحديث آليات المتابعة لحظة بلحظة، داعيا المصريين بالخارج للمشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى .
و تابع عبد الجواد أحمد:"المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى ويجب على المصريين فى الخارج و المصريين فى الداخل المشاركة فيها و خاصة فى ظل المرحلة الراهنة من عمر الوطن و أن يكونوا على قدر المسئولية".
فيما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تدرس بجدية توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى بعدم الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر، وفقا لصحيح القانون.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم فى بيان له، أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وتكاليف باهظة من أجل إتمام الاستحقاق الدستورى المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة بكثافة فى تلك الانتخابات وعدم التقاعس عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصرى، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب.
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