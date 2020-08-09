هل يستطيع طالب الثانوية العامة الحصول على درجات بعد رفض تظلمه؟ (مستندات)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حلم الحصول على درجة إضافية يرواد جميع طلاب الثانوية العامة في ظل توقعات بارتفاع مؤشرات التنسيق، بسبب ارتفاع شرائح المجاميع، ما يجعل الحصول على درجة إضافية تغييرًا كبيرًا في مسار الطالب من كلية إلى كلية ومن شريحة أدنى إلى شريحة أعلى، لذا يلجأ معظم الطلاب إلى التظلم على نتائج الامتحانات، وفقًا للقواعد التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وتقتصر عملية الإطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويشترط حضور الطالب بنفسه للإطلاع على صورة كراسة الامتحان، وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك، في الحالات الآتية:

وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والطالب لا يستفيد من التظلم إلا إذا كان هناك خطأ في تجميع الدرجات أو عدم رصد درجات.

التظلم أمام الجان لا يرضي عدد كبير من الطلاب، الذين يجدون أثناء إطلاعهم على أوراق الإجابة، أن هناك أسئلة تم تصحيحها بشكل خاطئ ويتم رفض تظلمهم، ويمكنهم رفع دعوى إعادة تصحيح كراسات إجابة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ رفض التظلم، وتكون بالشق المستعجل، ويتم ندب عدد 3 موجهين بالمادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، ويكون تابعين لمديرية تربية وتعليم أخرى غير التي يتبعها الطالب.

- وتحدد المحكمة أمانة خبير يتم دفعها حيث من المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا، أن عملية إعادة تصحيح أوراق إجابة الطالب وتقدير الدرجة التي يستحقها، من الأمور الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة، وتترخص في تقيمها طبقًا للضوابط والمعايير العلمية والفنية التي تعد من صميم اختصاصها.

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- كل ما يملكه القضاء الإداري في هذا الشأن هو التأكد من أن كراسات الإجابة تخص الطالب، ولم يقع بشأنها خلط مع كراسات إجابة أخرى، والتحقق من أن كل إجابة سؤال مطلوب الإجابة عليه قد تم تصحيحها وقدرت له، وأنه قد تم جمع الدرجات التي قدرتها الجهة الإدارية، لتلك الإجابة ورصدها على غلاف كل كراسة إجابة دون وقوع أي أخطاء في عمليه الجمع والرصد.

- تصدر محكمة القضاء الإداري حكما يلزم وزارة التربية والتعليم بإضافة الدرجات التي تم الاستقرار عليها بعد إعادة تصحيح الورقة

امام هيئة المحكمة داخل قاعة الجلسة.

- تستغرق الدعوى وقت من الممكن أن يصل من شهر إلى 8 أشهر ويحق للطالب تصحيح وضعه التنسيقي بعد صدور الحكم.