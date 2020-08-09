الإمارات.. بشائر سارة بشأن التجارب السريرية للقاح كورونا

الأحد 9 أغسطس 2020

أكدت وزارة الصحة الإماراتية أن التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 في دولة الإمارات، من شأنها أن تعزز المزيد من الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمنتجات الطبية، ودعم القدرة التصديرية لقطاع الأدوية في الإمارات.



وقالت الوزارة: لقد وصلت هذه التجارب وصلت إلى مرحلتها الثالثة، وهو ما يعزز من صناعة الدواء في دولة الإمارات، لافتة إلى أن "فيتش سوليوشن" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، توقعن في تقرير لها أن تبلغ قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات ما يصل إلى 19.1 مليار درهم إماراتي، بحلول عام 2024.