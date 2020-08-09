زعيم كوريا الشمالية يرسل قطار مساعدات لمدينة مغلقة جراء كورونا

أكدت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بإرسال مساعدات إلى مدينة كايسونج الحدودية بعد إغلاقها الشهر الماضي تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



ورفعت السلطات حالة الطوارئ في المدينة إلى حدها الأقصى في يوليو/ تموز، وذلك بعد الاشتباه بإصابة قد تكون الأولى في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "قطارا يحمل بضائع وصل الى مدينة كايسونج المغلقة بشكل كامل"، الجمعة.

وأضافت: "حرص القائد الأعلى على اتخاذ اجراءات طارئة لإمداد المدينة بالمواد الغذائية والأدوية مباشرة بعد إغلاقها بشكل كامل، وهذه المرة اطمأن إلى إرسال الكثير من الأرز والدعم للمدينة".



Advertisements

وقالت الوكالة الرسمية إن "كيم كان دائم الشعور بالقلق ليل نهار حول سكان كايسونغ، في الوقت الذي يواصلون فيه حملتهم لكشف إن كان الفيروس الخبيث قد انتشر".

وأعلنت بيونج يانج الشهر الماضي عودة منشق في 19 يوليو/تموز بعد عبوره حدود البلاد الشديدة التحصين بطريقة غير شرعية.

وأضافت سلطات كوريا الشمالية أن الرجل ظهرت عليه أعراض مرض كورونا وتم وضعه في "حجر صحي صارم"، لكن لم تؤكد بعد إن كانت نتيجة فحصه إيجابية أم سلبية.

وفي حال تأكيد الإصابة فستكون هذه أول حالة كوورونا معترف بها رسميا في كوريا الشمالية، التي يُنظر إلى النظام الصحي فيها على أنه غير مؤهل للتعامل مع أي وباء.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها في أواخر يناير/كانون الثاني مع انتشار الفيروس في الصين المجاورة، لكن المحللين يقولون إنه من غير المرجح أن تتجنب الدولة النووية انتشار العدوى.