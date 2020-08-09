شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت 52 ألفا ... وفيات كورونا بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و695 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات. وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة. وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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