واشنطن تعلن تقليص قواتها بأفغانستان لأقل من 5 آلاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى "عدد أقل من 5 آلاف" بنهاية نوفمبر /تشرين الثاني.
وكشف إسبر، في مقابلة بثت السبت، عن تفاصيل خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.
وللولايات المتحدة حاليا زهاء 8600 عسكري في أفغانستان.
وكان ترامب قد قال في مقابلة نشرها موقع أكسيوس، الإثنين، إن الولايات المتحدة تخطط لخفض هذا العدد إلى نحو 4 آلاف.
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