"السيادة والوزراء" السوداني يجتمعان الأحد لإقرار تعديل موازنة 2020

كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، السبت، أن اجتماعا مشتركا بين مجلسي السيادة الانتقالي السوداني والوزراء، الأحد، لإجازة الموازنة العامة للدولة للعام 2020، المُعدلة.



وأشارت المصادر في حديث لـ"الخليج 365"، إلى أن "مجلس الوزراء طلب اجتماع مشتركا مع المجلس السيادي الانتقالي لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2020، المُعدلة).

Advertisements

وأكدت المصادر أن "الأطراف ستناقش موضوع رفع الدعم عن المحروقات".

وكان مجلسا السيادة والوزراء في السودان، قد اعتمدا الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بشكل نهائي، متضمنة الدعم الحكومي للسلع والمحروقات حتى مارس/آذار الماضي.

وواجهت الموارنة العامة انتقادات حادة من قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق برفع الدعم.