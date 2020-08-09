شكرا لقرائتكم عين تويتر على تيك توك.. هل يفوز العصفور الأزرق بالصفقة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن شركة تويتر فاتحت بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك لمشاركة المقاطع المصورة للإعراب عن اهتمامها بالاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي أثار فيه خبراء شكوكا بشأن قدرة تويتر على تمويل أي صفقة محتملة.
وشكك المصدران بقوة في قدرة تويتر على التفوق على مايكروسوفت وإتمام مثل هذه الصفقة التي ستمثل تحولا لها وذلك خلال المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبايت دانس، وهي 45 يوما، للموافقة على البيع.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ دخول تويتر وتيك توك في محادثات أولية وبقاء مايكروسوفت في صدارة المشترين المحتملين للعمليات الأميركية للتطبيق.
وبحسب المصادر فإن القيمة السوقية لتويتر تقترب من 30 مليار دولار وستحتاج لجمع رأس مال إضافي لتمويل الصفقة.
وأوضح أحد المصادر أن شركة سيلفر ليك الخاصة، أحد المساهمين في تويتر، أبدت اهتمامها بالمساعدة في تمويل الصفقة المحتملة.
وأحجم تيك توك وبايت دانس وتويتر عن التعقيب.
وتعرض التطبيق لانتقادات من مشرعين أميركيين بشأن مخاوف على الأمن القومي تتعلق بجمع البيانات.
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