عبدالرحيم كمال: مجلس الشيوخ يساهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الأراء والاتجاهات المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال عبدالرحيم كمال، مرشح قائمة "من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، إنه يتوقع أن تشهد انتخابات الشيوخ المقبلة إقبالًا ملموسًا من جانب المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين مقارنة بانتخابات مجلس الشورى سابقًا، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو وعي المواطن المصري، وشعوره بالمسئولية الوطنية في هذه الفترة، فضلًا عن أهمية تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان المصرى في هذه الفترة.

وأضاف كمال، أن برنامجه الانتخابي هو برنامج حزبي ولم يعد هناك برامج أفراد لأن البرنامج الحزبي هو المضمون تنفيذه بحكم العمل الجماعي، ولكن هناك مشكلات داخل محافظة البحر الأحمر في العديد من القطاعات، التي تلزم بضرورة إدخال تعديلات عليها مثل قوانين الإرشاد السياحي، والثروة السمكية، وقطاع البترول، بجانب إقامة منطقة حرة بمدينة سفاجا، وسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي للتعدين.

وأشار مرشح قائمة "من أجل مصر"، إلى أن وجود مجلس الشيوخ يساهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.

ودعا كمال جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، والتعبير عن رؤيتهم بكل نزاهة وشفافية واختيار الكوادر الأصلح للقيام بدورها داخل المجلس.