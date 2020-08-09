قتل 150 وأصاب الآلاف.. ناسا تكشف حجم الدمار بعد انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت صور خاصة بفريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع لوكالة ناسا الأميركية، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، الحجم المحتمل للضرر الناجم عن الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري.

ووفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية"، تُظهر بيانات الرادار الفضائي تغيرات في سطح الأرض قبل وبعد حدث كبير مثل ما يحدث عند وقوع زلزال.

وعلى الخريطة المرفقة تمثل النقاط "البيكسلات" الحمراء الداكنة، مثل تلك الموجودة داخل وحول مرفأ بيروت، الضرر الأشد.

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وتضررت المناطق باللون البرتقالي بشكل أقل شدة، فيما من المرجح أن تكون المناطق ذات اللون الأصفر قد تعرضت لضرر أقل إلى حد ما، بحسب ما نقل موقع "ناسا".

ويمثل كل بكسل ملون مساحة 30 مترًا.

ووقع الانفجار بالقرب من ميناء المدينة، حيث قُتل أكثر من 150 شخصًا، وأصيب نحو 5 آلاف، فيما تقدر الأضرار المالية بمليارات الدولارات.