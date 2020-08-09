شكرا لقرائتكم بومبيو: حصول إيران على أنظمة تسلح صينية يهدد المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فجر الأحد إن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيرا إلى أن حصول إيران على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط.

والأربعاء الماضي، أعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل "بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشددا على أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.