خلاف حول قنينة غاز يتحول لجريمة قتل بشعة هزت مدينة آسفي

لقي شاب في الثلاثينيات مصرعه، ليلة أمس الجمعة، إثر تلقيه طعنة سكين من طرف خمسيني بحي سيدي كاوكي بمدينة اسفي.

وحسب مصادر محلية فقد فارق الضحية “ع. ل” الحياة لحظة نقله الى مستعجلات المستشفى الاقليمي محمد الخامس بآسفي بعد نزيف حاد بعد نزاع حول قنينة غاز.

وأضاف المصدر ذاته، أنه فور عملها بالخبر حلت مختلف العناصر الأمن والسلطات المحلية على وجه السرعة بعين المكان، من أجل إيقاف الجاني الخمسيني وحجز السلاح الأبيض باعتباره أداة الجريمة.

هذا وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بآسفي فيما فتحت النيابة العامة تحقيق حول الحادث من أجل تحديد ظروف وملابسات الجريمة.