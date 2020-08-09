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إندلع حريق مهول، اليوم السبت، بواحة آيت منصور الواقعة بجماعة أفلا إغير، دائرة تافراوت ضواحي تزنيت ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تسبب حريق ضخم في في احتراق العشرات من أشجار النخيل، بواحة آيت منصور، فيما إقتربت ألسنة اللهب من بعض المنازل المحيطة بالواحة.
وأكد المصدر ذاته، أن الحريق تسبب في خسائر مادية جسيمة في الواحة، فيما تم إشعار السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية على الفور بالحادث.
وكثفت عناصر الوقاية المدنية الزمن جهودها، لإخماد الحريق، بينما فتحت السلطات المختصة، تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر تيزنيت.. حريق بواحة “آيت منصور” يتسبب في خسائر كبيرة واستنفار لإخماد الحريق – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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