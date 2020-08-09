عمرها 10 سنوات..لسعة عقرب تنهي حياة طفلة ضواحي طاطا

لفظت طفلة، تبلغ من العمر 10 سنوات، أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، في المستشفى الجهوي بأكادير، متأثرة بسم لسعة عقرب، لسعتها في دوار أقايكرن ضواحي طاطا.

وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بلسعة العقرب، بعد نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بطاطا ومنه الى مستعجلات أكادير، حيث فارقت الحياة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث خلف صدمة كبيرة وسط عائلة الضحية، فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات في مستشفى الجسن الثاني بأكادير.

وكانت جدث مشابه سجل الأربعاء الماضي حيث فارقت طفلة، تبلغ من العمر 7 سنوات، الحياة، في المستشفى الإقليمي في قلعة السراغنة، متأثرة بسم لسعة عقرب، لسعتها في دوار كرول جماعة مجان ميدلت ضواحي أزيلال.