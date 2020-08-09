شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا ... 12 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157حالة.

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