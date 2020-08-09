شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يصدر 4 أوامر بشأن الإغاثة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أربعة أوامر تنفيذية بشأن الإغاثة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح البيان الصادر من البيت الأبيض أن الأوامر التنفيذية تشمل إعفاء ضريبي على الرواتب حتى نهاية العام للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 100000 دولار في السنة، وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب حتى نهاية العام 2020؛ ومواصلة وقف إخلاء المنازل والرهون العقارية للأسرة الواحدة المؤمنة من قبل الإسكان الفيدرالي؛ وتمديد إعانات البطالة بمقدار 400 دولار إسبوعياً.

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