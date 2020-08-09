شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا بالبرازيل مائة ألف وفاة أمس السبت ويواصل الصعود مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم في معظم مدن البلاد وذلك رغم أن الوباء لم يصل لذروته بعد.
وفي مواجهة أشد الأمراض المعدية فتكا منذ الانفلونزا الإسبانية قبل مائة عام، أعلنت البرازيل تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا في نهاية فبراير، واستغرق الفيروس ثلاثة أشهر ليقتل 50 ألف شخص و50 يوما فقط ليقتل خمسين آلفا آخرين.
وأعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 905 وفيات و49970 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 100477 والإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين.
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