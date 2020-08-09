شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة فنزويلية تقضي بسجن عسكريين أمريكيين 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل
قضت محكمة في فنزويلا بسجن عسكريين أمريكيين سابقين 20 عاما لدورهما في توغل فاشل استهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في أوائل مايو حسبما قال طارق صعب كبير المدعين.
وقال صعب على حسابه على تويتر إن جنديي القوات الخاصة الأمريكية السابقين لوك دنمان (34 عاما) وآيران بيري (41 عاما) اعترفا باشتراكهما في العملية التي جرت في الرابع من مايو.
وأضاف أن محاكمات تجري لعشرات آخرين تم اعتقالهم. وقال إنه وجهت لدنمان وبيري تهمة التآمر والإرهاب وتهريب أسلحة.
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