اخبار العالم

وفيات كورونا في إيران تتخطى 84 ألف شخص

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات في إيران تتخطى 84 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد الوفيات في إيران إثر الإصابة بفيروس «كورونا» حتى الجمعة تجاوز 84400 شخص في 369 مدينة إيرانية.

وبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي 6238، وفي خوزستان 5882، وفي مازندران 3944، وفي كيلان 3527، وفي لرستان 3440، وفي سيستان وبلوجستان 2646، وفي فارس 2345، وفي البرز 2555، وفي كلستان 2300، وفي همدان 2199، وفي كرمانشاه 2050، وفي خراسان الشمالية 1237، وفي هرمزكان 1055، وفي مركزي 998، وفي أردبيل 985، وفي بوشهر 985، وفي زنجان 790، وفي يزد 965. ونتيجة استمرار الأزمة في معظم أنحاء البلاد، أصبح تمويل علاج مرضى كورونا، ومعظمهم من الفئات ذات الدخل المنخفض مشكلة كبيرة، وأشارت إحدى وسائل الإعلام الحكومية إلى أن تكلفة علاج مريض مصاب بكورونا تصل إلى مبالغ كبيرة.

وفي استمرار لسياسة القمع والتنكيل التي ينتهجها نظام الملالي أصدر القضاء حكمًا بالحبس 5 أعوام على سيدة طاعنة في السن يقبع ابنها في السجن بتهمة التواصل مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأفادت تقارير لوسائل الإعلام أن جلسة للنظر في الطعن الذي قدمته الناشطة فرنغيس مظلوم أم السجين السياسي سهيل عربي ستقام في 25 أغسطس الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في إيران تتخطى 84 ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا