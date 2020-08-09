شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في إيران تتخطى 84 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد الوفيات في إيران إثر الإصابة بفيروس «كورونا» حتى الجمعة تجاوز 84400 شخص في 369 مدينة إيرانية.

وبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي 6238، وفي خوزستان 5882، وفي مازندران 3944، وفي كيلان 3527، وفي لرستان 3440، وفي سيستان وبلوجستان 2646، وفي فارس 2345، وفي البرز 2555، وفي كلستان 2300، وفي همدان 2199، وفي كرمانشاه 2050، وفي خراسان الشمالية 1237، وفي هرمزكان 1055، وفي مركزي 998، وفي أردبيل 985، وفي بوشهر 985، وفي زنجان 790، وفي يزد 965. ونتيجة استمرار الأزمة في معظم أنحاء البلاد، أصبح تمويل علاج مرضى كورونا، ومعظمهم من الفئات ذات الدخل المنخفض مشكلة كبيرة، وأشارت إحدى وسائل الإعلام الحكومية إلى أن تكلفة علاج مريض مصاب بكورونا تصل إلى مبالغ كبيرة.

وفي استمرار لسياسة القمع والتنكيل التي ينتهجها نظام الملالي أصدر القضاء حكمًا بالحبس 5 أعوام على سيدة طاعنة في السن يقبع ابنها في السجن بتهمة التواصل مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأفادت تقارير لوسائل الإعلام أن جلسة للنظر في الطعن الذي قدمته الناشطة فرنغيس مظلوم أم السجين السياسي سهيل عربي ستقام في 25 أغسطس الجاري.