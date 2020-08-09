تشيكيا: مصرع 11 شخصاً في حريق داخل مبنى سكني

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براغ: قضى 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، جراء حريق اندلع بعد ظهر السبت في مبنى سكني في شرق تشيكيا قرب الحدود مع بولندا، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء لوكاس بوب لوكالة فرانس برس إن "الحريق اندلع في شقة في الطابق الحادي عشر".

وأوضح أن "ستة أشخاص قضوا في هذا الطابق بينهم ثلاثة أطفال"، كما نفق كلب.

وقال بوب إن "إطفائيينا وصلوا سريعا جدا إلى الموقع لكن خلال عملهم، ألقى خمسة أشخاص بأنفسهم من نافذة في الطابق الثاني عشر وقضوا".

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وكانت الشرطة قد أفادت في حصيلة أولية عن مصرع عشرة أشخاص جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 13 طابقا في مدينة بوهومين القريبة من الحدود مع بولندا والواقعة على بعد حوالى 300 كلم شرق براغ.

وقال بوب إن "الحريق تم احتواؤه، نحن حاليا بصدد سحب آلياتنا"، مشيرا إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

وجاء في تغريدة لوزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك أن عنصرا في جهاز الإطفاء تعرّض لإصابة بالغة جراء الحريق الذي وصفه بأنه "مأساة كبرى".

وقدّم الوزير التعازي بالضحايا متمنيا الشفاء العاجل لعناصر الإطفاء المصابين.