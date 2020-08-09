أمين شرطة يصيب 5 مواطنين بأعيرة نارية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
أصيب 5 مواطنين، بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة بالجسد، أطلقها صوبهم أمين شرطة؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أحد أقارب الشرطي، بسبب قطعة أرض زراعية بقرية "الحبش" التابعة للإبراهيمية، بالشرقية.
تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بوصول 5 أشخاص، مصابين بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين المصابين "4 رجال وإمرأة"، وأحد جيرانهم بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض بقرية "الحبش" التابعة لمدينة الإبراهيمية، استعان الأخير بأحد أقاربه ويعمل أمين شرطة، والذي أطلق بدوره الرصاص صوب المجني عليهم.
وأشارت التقارير الطبية إلى إصابة أحد المجني عليهم بإصابة بالغة في الرقبة، والثاني في صدره، والثالث بطلق ناري في الفخذ، والرابع في الساعد الأيسر، وربة المنزل بجرح قطعي في اليد اليسرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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