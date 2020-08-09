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أكثر من 10 آلاف وفاة بكورونا في جنوب أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ)

تجاوز عدد الوفيات المؤكدة بفيروس ، في جنوب إفريقيا 10 آلاف حالة، اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، مساء السبت، إن البلاد، التي تحتل المركز الخامس في عدد الاصابات على مستوى العالم، بها الآن 553 ألفا و188 حالة إصابة و10 آلاف و210 وفاة.

وتشكل جنوب إفريقيا أكثر من نصف عدد الإصابات في القارة الأفريقية، التي تجاوز عدد الاصابات بها حاجز المليون اصابة الأسبوع الماضي.

ويقول الخبراء إن العدد الفعلي للحالات يبلغ عدة أضعاف هذا العدد، نظرا لنقص مواد الاختبار كما يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض.

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