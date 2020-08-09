كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر غدًا.. رئيس النواب الليبى يزور القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، بقيام رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، بزيارة للقاهرة.

وأضافت المصادر أن برنامج زيارة رئيس مجلس النواب سيتخلله لقاء مع السفير الأمريكى لدى القاهرة جوناثان كوهين الاثنين لبحت التطورات الليبية.

وكشفت مصادر لموقع "الساعة 24" عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت خلال الأيام الماضية التوسط لحل الأزمة الليبية والوضع القائم حول سرت والجفرة، فى ظل التحشيدات التركية للمرتزقة السوريين والمليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج.