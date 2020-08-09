شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة غضب ضد «نتنياهو»: «انتهى وقتك» والان نبدء بالتفاصيل

اشتعل الكيان الصهيوني من الداخل مجددًا، مع تزايد غضب الآلاف بسبب فساد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وطريقة معالجته لأزمة فيروس كورونا.

وقالت الرسائل الضخمة التي عرضت على أحد المباني بمكان الاحتجاج "انتهى وقتك"، في الوقت نفسه دعا المتظاهرون نتنياهو إلى الاستقالة بسبب ما يصفونه بفشله في حماية الوظائف والشركات التي تأثرت بالوباء.

وزادت حدة الحركة الاحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة مع اتهام المتظاهرين لنتنياهو بانشغاله بقضية فساد مرفوعة ضده. ولوح المتظاهرون بالأعلام السوداء ورددوا شعارات في حين أطلقت سيارات تمر على طريق أسفل الجسر أبواقها.