شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات روسيا البيضاء تحتجز معارض بارز قبل انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020 قال فريق الحملة الانتخابية للمعارضة إن السلطات في روسيا البيضاء احتجزت اليوم السبت ماريا كوليسنيكوفا وهي عضو بارز في الحملة الانتخابية التي تتحدى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة.

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن أكثر من 1300 شخص احتجزوا في حملة تشنها السلطات قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد في محاولة لقمع احتجاجات الشوارع التي تمثل أكبر تحد لحكم لوكاشينكو منذ سنوات.

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