برشلونة “يتجاوز” عقبة نابولي و”يتأهل” إلى ربع نهائي “التشامبيونزليغ”

نجح فريق برشلونة الاسباني في تجاوز عقبة منافسه نابولي، مساء اليوم السبت، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة عصبة الأبطال الأوروبية.

وافتتح الفريق الكتلاني حصة التهديف في الدقيقة العاشرة بواسطة اللاعب لينغليت، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 23، في وقت تكلف فيه المهاجم سواريز بتوقيع الهدف الثالث في الدقيقة 46.

وتحصل الفريق الايطالي على ضربة جزاء في الدقيقة 50 ترجمها بنجاح اللاعب لورنزو لهدف تقليص النتيجة في وقت لم تسفر فيه باقي دقائق الجولة الثانية عن جديد، لتنتهي المباراة بتفوق برشلونة بثلاثة أهداف لواحد بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل هدف لكل فريق.

وسيلاقي برشلونة يوم 14 من الشهر الجاري بايرن ميونيخ، الذي أكرم وفادة تشيلسي برباعية مقابل واحد علما أن مباراة الذهاب حسمها الفريق الألماني بثلاثية نظيفة.