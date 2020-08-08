أكبر حصيلة بجهة بني ملال خنيفرة.. تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع الحصيلة بالجهة 448 حالة مؤكدة

أكدت التحاليل المخبرية صباح اليوم السبت، والتي أجريت على عدد من الأشخاص، تسجيل 40 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة.

حسب المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، فقد تم تسجيل 26 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ببني ملال و 9 حالات بإقليم خريبكة و 4 حالات بأزيلال وحالة واحدة بإقليم الفقيه بن صالح.

وأضاف نفس المصادر، أن الإصابات26 التي تم تسجيلها اليوم ببني ملال، من بينها عنصر أمن يعمل بولاية الأمن بالمدينة، وهو من مخالطي الحالات التي سجلت بحي باب افتوح، وحالتين لمدير ومستخدم بمؤسسة بنكية و 4 حالات تعود لمخالطي “الكسابة”، و 5 حالات سجلت بجماعة “الكفاف” بإقليم خريبكة، تعود لعناصر من القوات المساعدة.

هذا وقد عملت السلطات الصحية على تنقيل المصابين إلى جناح كوفيد- 19 بالمستشفى الجهوي ببني ملال ومستشفيات أخرى بالجهة، ويتم حصر المخالطين للحالات المسجلة

وقد ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 114 حالة، وبالجهة الى 187 حالة مؤكدة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 232 حالة.