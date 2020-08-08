كورونا.. الجزائر تخفف حظر التجوال وتسمح بحركة السيارات بين 29 ولاية

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم السبت، تعليق منع تنقل السيارات الخاصة (الفردية)، بين 29 ولاية ما زالت تخضع لحظر تجوال ليلي في إطار مواجهة فيروس كورونا.
وأشار بيان لرئاسة الوزراء، إلى أنه تم “رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة السيارات الخاصة (الفردية) من وإلى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة”.
وكانت السلطات الجزائرية منعت تنقل السيارات من وإلى 29 ولاية قبل نحو شهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحسب البيان، تم تخفيف حظر التجوال الليلي في هذه الولايات الـ 29 من 9 إلى 7 ساعات.
وأبقى القرار الحكومي، على منع حركة المواصلات العامة بين جميع ولايات الجزائر الـ 48، الذي كان اتخذ في 19 مارس الماضي.
وقبل أيام اتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا من بينها فتح تدريجي للمساجد المغلقة منذ 5 أشهر.
كما تضمن القرار فتحا تدريجيا للشواطئ في 14 ولاية ساحلية، والتي منعت بها السباحة مطلع يونيو الماضي.
وحتى مساء أمس الجمعة سجلت الجزائر 24 ألفا و155 إصابة بفيروس كورونا، منها 1282 وفاة، و23 ألف و661 حالة تعاف.
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