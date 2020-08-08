شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شرطي لبناني خلال اشتباكات بيروت والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أعلنت قوى الأمن اللبناني الداخلي، اليوم، مقتل أحد عناصرها في وسط بيروت بعد تعرضه لـ"اعتداء" من قبل "قتلة مشاغبين"، وفق ما أوردت في حسابها الرسمي على "تويتر".

Advertisements وجاء في التغريدة: "استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق "لوغراي"، بعد أن اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، ما أدّى الى سقوطه واستشهاده"، فيما كان محتجون قد أضرموا النيران عند مدخل الفندق في وسط بيروت.

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