شكرا لقرائتكم خبر عن على كل شكل ولون.. مظاهر دعم تنظيم الحمدين لحزب الله اللبناني (فيديوجراف) والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 كشف فيديوجراف مظاهر دعم تنظيم الحمدين لحزب الله اللبناني حيث جاء فيه بأنه تتواصل الاتهامات ملاحقة قطر بدعمها للإرهاب، حيث مولت الدوحة صفقات الأسلحة لحزب الله، ورعت العائلة المالكة القطرية إرهاب حزب الله.

Advertisements وانكشف ذلك بعد الدور الذي لعبه "الخليفي" سفير قطر ببلجيكا، ومحاولاته إخفاء تلك الحقائق مقابل دفع رشوة مالية كبرى، كما ضخت الدوحة تمويلات ضخمة لحزب الله، عبر جمعيتين قطريتين تعملان تحت غطاء الأعمال الخيرية، وهما جمعية الشيخ عيد بن محمد الخيرية والتعليم فوق الجميع، ولم تكتفي بالدعم المادي فقط بل روجت لأفكار حزب الله، عبر تنظيم ندوات بالدوحة للتغني ببطولات مزعومة له، رغم جرائمه داخل وخارج لبنان بإيعاز إيراني.

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