شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا بـ 167 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، تسجيل 167 حالة إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 141 حالة إصابة و20 حالة وفاة يوم الجمعة. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و 4992 حالة وفاة".

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