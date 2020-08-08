شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات لبنان.. متظاهرون يقتحمون عدة وزارات والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم محتجون لبنانيون مباني عدة وزارات في بيروت وحطموا مكاتب جمعية مصارف لبنان اليوم السبت في حين تردد دوي إطلاق نار مع تصاعد الاحتجاجات الغاضبة على الانفجار المدمر الذي وقع بالمدينة يوم الثلاثاء.

وقال محتجون إنه على السياسيين اللبنانيين الاستقالة ولابد من محاسبتهم على الإهمال الذي يقولون إنه تسبب في الانفجار المروع الذي أودى بحياة 158 شخصا وأصاب أكثر من ستة آلاف آخرين.

Advertisements

واقتحم عشرات المحتجين مبنى وزارة الخارجية وأضرموا النار في صورة للرئيس ميشال عون وممثلين لكثير من النخبة السياسية التي حكمت لبنان لعدة عقود والتي يحملونها مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.

وقال أحد المحتجين في مكبر صوت: "نحن باقون هنا ندعوا الشعب اللبناني لاحتلال جميع الوزارات".

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يقتحمون أيضا مبنى وزارتي الطاقة والاقتصاد.