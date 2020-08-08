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تونس تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 22 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية، منها عشر إصابة محلية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1678 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.

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