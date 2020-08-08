شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ندعم حق اللبنانيين في الاحتجاج السلمي والان نبدء بالتفاصيل
قالت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم السبت، إن الحكومة الأمريكية تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي وتحث الجميع على تجنب العنف.
وأضافت السفارة أيضا على تويتر أن الشعب اللبناني يستحق زعماء يستمعون له ويغيرون نهجهم للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة.
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