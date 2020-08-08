نائب لبناني: الشعب لا يثق بإدارة "دياب" للانتخابات المبكرة

قال النائب المستقيل عن حزب الكتائب اللبناني، إلياس حنكش، إن إعلان رئيس الوزراء حسان دياب، اعتزامه طرح مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، خطوة تأخرت، والشعب لا يثق بحكومة دياب لإدارة الانتخابات.



وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اعتزامه طرح مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على مجلس الوزراء الإثنين المقبل، مشيرا إلى استمراره في منصبه لمدة شهرين حتى تتفق القوى السياسية.

وأضاف دياب في كلمة وجهها ،مساء السبت، إلى اللبنانيين: يجب محاسبة المسئولين عن كارثة انفجار المرفأ، فقد وعدت اللبنانيين بالمحاسبة، ولا توجد خيمة فوق رأس أحد.

وقال النائب المستقيل حنكش لـ"الخليج 365":" إذا كان رئيس الوزراء يريد حل الأزمة الحالية فعليه تقديم استقالته، والحكومة فورا".

وأضاف، أن لبنان بحاجة عاجلة لتغيير الطبقة السياسية وتجديدها، وهذا لن يتم إلا بتقديم الحكومة الحالية استقالتها، وتشكيل حكومة محايدة للمضي قدما في إجراء انتخابات مبكرة تجدد الطبقة السياسي، ويجدد الشعب من خلالها ثقتهم بالبرلمان.

وحول استقالة نواب الكتائب من البرلمان، قال حنكش: الاستقالة أمر طبيعي بعد فشل محاولات حزب الكتائب على مدار عامين للتغيير من خلال المؤسسات.

وأردف:" حان الوقت لخطوات جريئة وقاسية؛ فلا يوجد ترف الوقت لحلول وسط؛ فالتغيير من خلالها تلك المؤسسات أصبح أمر مستحيل"، داعيا في هذا الصدد كل نائب في البرلمان بالاستقالة من المجلس .

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وتقدم نواب الكتائب الثلاثة، وهم رئيس الحزب سامي الجميل والنائبان نديم الجميل وإلياس حنكش، باستقالتهم من المجلس النيابي بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب.

المظاهرات رد فعل طبيعي

وأعتبر النائب المستقبل أن مظاهرات اليوم في بيروت "رد فعل طبيعي لشعب موجوع بعد وقوع جريمة بشعة بحق الوطن، أسفرت عن أكثر من 300 ألف عائلة مشردة، آلاف الجرحى في المستشفيات، مئات المفقودين والضحايا.

غير أن "حنكش" شدد على أن حزب الكتائب ضد العنف على كافة أشكاله، لكن يجب على الفور معالجة السبب وليس النتيجة، ويجب التوازن بين الشغب، ورمزية الغضب الذي يعبر عنه ثوار اليوم.

واقتحم محتجون لبنانيون وزارتي الاقتصاد والبيئة في وسط بيروت، مساء السبت، معلنين سيطرتهم عليهما ومتوعدين بالسيطرة على كل الوزارات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ، قيام عناصر بالزي المدني بين قوات الجيش اللبناني، بإطلاق النار على المتظاهرين اللبنانيين.

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة، وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.