"الأعلام السوداء" تحشد آلاف الإسرائيليين ضد نتنياهو

احتج آلاف الإسرائيليين مجددا قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه إثر تهم الفساد الموجهة له وإخفاقه في التعامل مع فيروس كورونا.

وانتشر المئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأغلقوا الشوارع القريبة من المنزل.

وقدرت محطات التلفزة الإسرائيلية أعداد المتظاهرين بما يزيد عن 10 آلاف متظاهر.

وكانت مجموعة "الأعلام السوداء" دعت لهذه المظاهرات ومظاهرات أخرى، جرت مساء كل يوم سبت في عدد من مفترقات الطرق في إسرائيل وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وتنظر محكمة إسرائيلة بلائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ودعا المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه.





وقال المحامي العاد شراغا، خلال كلمة في المظاهرة، إنه :" جئنا إلى هنا بأعداد كبيرة ، في حالة من الغضب لا يستطيع حتى رئيس الوزراء تجاهله".

وأضاف:" الجمهور متعب ،لقد سئم الخداع والإهمال والتجاهل ، وأخيراً نزلت الغالبية الصامتة إلى الشوارع بصرخة لم تسمع منذ فترة طويلة وبسبب ألم حقيقي"





وحمّل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "سلام" و"حتى حدود 1967" في إشارة إلى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ورد حزب الليكود، على المتظاهرات، ببيان أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نشره، قال فيه:" بينما يقاتل رئيس الوزراء نتنياهو لإعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى طبيعته وتحويل الأموال والمنح إلى الإسرائيليين ، تبذل القناة 12 كل ما في وسعها لتشجيع مظاهرات اليسار المتطرف".

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واتهم نتنياهو المتظاهرين بتأييد زعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد ورئيس القائمة العربية المشتركة النائب أيمن عودة.

وقال إن المظاهرات "تحرض على القتل ضد رئيس الوزراء وعائلته".





ورد "لابيد" في بيان قال فيه عن نتنياهو، إنه" كاذب محرض وفاسد.. إذهب للمنزل.. أنت لا تساعد البلد في أي شيء.. لم يحدث شيء جيد في السنوات الأخيرة عندما كنت رئيسا للوزراء".

ودعا نتنياهو إلى "الاستقالة واستعادة بعض احترام الذات".

وقال ليائير لابيد، موجها كلامه لنتيناهو، إنه:" افعل الخير لنا جميعًا ودع البلاد تمضي إلى الأمام بدلاً من الاستمرار في الانقسام والأذى".





وشارك مئات الإسرائيليين في مظاهرة أخرى نظمت قبالة المنزل الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة قيساريا في وسط إسرائيل.

وقالت سمدار ،إحدى المتظاهرت ،في كلمة، إنه: "جئنا إلى هنا لأننا نريد حكومة غير فاسدة، سنواصل التظاهر حتى استبدال هذه الحكومة الفاسدة ونتيناهو".

وبالتزامن تظاهر المئات من الإسرائيليين على مفترقات الطرق في العديد من المدن في إسرائيل.





وقال متظاهرون إن مؤيدين لنتنياهو رشوا عليهم الغاز المسيل للدموع أثناء تظاهرهم في مدينة إيلات في جنوبي إسرائيل.