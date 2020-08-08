البترول: حجم احتياطي الغاز في البحر المتوسط «300 تريليون قدم مكعب»

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان ستتيح طرح مزايدات للتنقيب في البحر المتوسط.

وتابع، أن مصر واليونان عضوان في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي سوف يتحول إلى مؤسسة دولية.

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وأضاف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه حال عدم ترسيم الحدود لن تستطيع الدولة أن تجري عمليات استكشاف للنفط.

وأوضح أن عملية ترسيم الحدود تمنح الدولة حق أن تطرح مزايدات عالمية، ما حدث من خلال ترسيم الحدود مع قبرص واستطاعت مصر أن تحقق مزايدات عالمية في المنطقة الاقتصادية وتم اكتشاف حقل ظهر.

وكشف المتحدث باسم وزارة البترول أن حجم احتياطي الغاز في البحر المتوسط 300 تريليون قدم مكعب، مؤكدا أن بيوت الخبرة العالمية تؤكد على أن مياه البحر المتوسط غنية بالمواد البترولية.