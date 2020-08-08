شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني محذرا من العزوف عن المشاركة بانتخابات الشيوخ: لا تلوموا إلا أنفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جموع المصريين ممن لهم حق التصويت بالانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والذهاب إلى مقار اللجان للتصويت والتعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافية وبشكل إيجابى، موجها حديثه لجموع المصريين ممن لهم حق الانتخاب قائلا: "انزل وشارك وادى صوتك للكيانات الداعمة للدولة وليس للأفراد الذين لا يمتلكون أجندة داعمة للدولة".

وأكد المهندس ياسر عمر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ تأتى في إطار دعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية، في وقت تحتاج فيه الدولة لدعم أبنائها، نظرا لاستمرار المؤامرات التي تهدف إلى عرقلتها، لافتا إلى أن أهمية مجلس الشيوخ تتجسد في كونه مسئولا عن وضع سياسات الدولة طبقا للظروف التي تعيشها الدولة، موضحا: "استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هي رؤية حكومية، وفى حالة وجود مجلس الشيوخ سيكون معنيا بوضع رؤية الشعب للتنمية المستدامة".

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كما حذر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصرى من العزوف عن المشاركة بالانتخابات، قائلا: "حق التصويت هو حق مكفول بقوة القانون والدستور، ولو قررتم التهاون في هذا الحق والامتناع أو العزوف عن المشاركة فلا تلومن إلا أنفسكم لأن أضعف الإيمان المشاركة بالصوت، فهناك جنود يخاطرون بحياتهم وأرواحهم في سيناء وفى مناطق عديدة لحماية هذا الوطن ولبث الأمن والأمان والطمأنينة في نفوس المصريين".

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، قد لفت إلى أن الهيئة تدرس بجدية توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى بعدم الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر، وفقا لصحيح القانون.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم فى بيان له، أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وتكاليف باهظة من أجل إتمام الاستحقاق الدستورى المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة بكثافة فى تلك الانتخابات وعدم التقاعس عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصرى، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب.