شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين غيتة يُعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أعلن خلاله إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأرفقه بمنشوره صورا ضوئية من بعض التحاليل الطبية التي أجراها خلال الفترة الماضية.

وقال النائب في المنشور:"اشكر كل من سأل عني واعتذر عن عدم تمكني من الرد لكن شاكر لكم جميعا شعوركم وربنا يعافينا جميعا، وباختصار منذ عدة أيام شعرت ببعض الأعراض وقمت بعمل بعض الفحوصات َكانت إيجابية ومرفق صور بعض التحاليل، وبدأت على الفور العلاج والعزل المنزلي، لكن للتعريف في تحليل مهم اسمه دي دايمر، الطبيعي أن يكون أقل من خمسة من عشرة، وفي حالة ارتفاعه إلى الضعف يعني واحد، تكون احتمالية حدوث الجلطات عالية ولابد من أخذ حقن الكليكسان وليس أقراص مضادات التجلطات، والحقيقة أن هذا التحليل عندي ثلاثة أضعاف الطبيعي، وده كان مصدر القلق.

وأضاف فى كلامه قائلا:" تم أخذ مسحة في العدوة والحقيقة هي من الحلق ونسبتها تكون لاتزيد عن 45% وعلميا مسحة الأنف لتعطي نسبة فوق 70% لكنها غير متوفرة في العدوة حاليا كما أنه يجب أن تكون مسحتين متتاليتين على الأقل بينهما 48 ساعة على الأقل، لكن في كل الأحوال هو مؤشر جيد، بفضل الله، وأنا أن شاء الله بستكمل علاجي واستكمل الفحوصات لحين عودة التحاليل إلى طبيعتها تحت إشراف د أحمد عادل ود مؤمن ولهم كل الشكر، وأكرر شكري للجميع وربنا يعافي الجميع.