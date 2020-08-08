"قتله سور المنزل".. مصرع طفل وإصابة صديقه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، أسفل سور منزل قديم، انهار عليه داخل قرية نزلة تونا الجبل التابعة لملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت؛ فيما أُصيب طفل آخر كان يسير رفقة المتوفي بجوار السور المنهار.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بمصرع وإصابة طفلين بقرية نزلة تونة بملوي، نتيجة انهيار سور منزل قديم.

انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت، رئيس مباحث مركز ملوي لفحص البلاغ، وتبين انهيار سور منزل قديم، ملك مصطفى شحاتة 63 عامًا بالمعاش، أثناء سير طفلين أمامه، ما أدى إلى مصرع يحيى مصطفى 5 سنوات، وإصابة محمد أحمد 7 سنوات، نتيجة سقوط السور عليهما.

جرى نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى ملوي العام، وانتقلت سيارات الحماية المدنية لرفع آثار الانهيار، وحرر محضر بالحادث، وجرى إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، وجاري العرض على النيابة.

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