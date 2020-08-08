بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بطلقات نارية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، بطلقات نارية، في مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين، بقرية بخانس مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، بإصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بطلقات نارية، في اشتباكات بين عائلتين في قرية بخانس بأبوتشت.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من خالد أحمد رضوان، 46 عامًا، و بغدادي علي رضوان 5 أعوام، ندى أبوالمعارف عبدالشافي، 9 أعوام، آية مخلوف عبدربه 18 عامًا، شريهان حسن أحمد 30 عامًا، هاجر أحمد حسين 4 أعوام، وجرى نقلهم لمستشفى أبوتشت.

فيما دفعت مديرية الأمن بقوات تابعة لمركز شرطة أبوتشت للسيطرة على الاشتباكات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.