بالأسماء.. تكريم 8 من قدامى مديري القوى العاملة في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



كرّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، 8 من قدامى مديري مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، الذين بلغوا السن القانونية وأحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المديرية، وأطلقت عليها "يوم الوفاء ورد الجميل"، تقديرًا لما بذلوه من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة في تقدم ورقي المديرية خلال فترة عملهم.

وقدم وزير القوى العاملة، شهادة تقدير لكل من وكلاء الوزارة مديري المديرية السابقين وهم: عادل الدوياتي، والكيميائي ماهر شلتوت، ومحمد السيد، ومحمد أبو حليمة، ومحمد سعد، واسم المرحوم محمد قنديل، وباتعة محمد، ومجدي سعد.

كما كرم الوزير، أسرة المرحوم محمد قنديل، وأسرة المرحوم رياض عبد الحميد بالإدارة العامة للرعاية، فضلا عن تكريم فريق عمل مركز المعلومات القائمة على منظومة الحوسبة بالمديرية وتسلمها عنهم محمد كمال مدير المركز.​