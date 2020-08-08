مصر / إشتعال سيّارة لنقل الوقود تسبّب في إصابة مواطنين وإحتراق 7 سيارات

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمصر السيطرة على حادث إشتعال سيارة مخصصة لنقل الوقود بالقاهرة، نتج عنه إحتراق 7 سيارات وإصابة إثنين من المواطنين وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم قبل السيطرة على الحريق.

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