"رشحناك من أجل ليبيا" يحذر حكومة الوفاق من التعرض للمتظاهرين السلميين

أصدر حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك الداعم لتولى الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي قيادة ليبيا من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بياناً، لتوضيح عدة نفاط أساسية بشأن تظاهرات 20 أغسطس الجاري التي ينظمها الحراك.

ووجه الحراك خطاباً إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشا آغا وأمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، لتوضيح الآتي :

أولًا / حراك رشحناك مستقل لا يتبع آي جسم سياسي يشرف عليه أبناء ليبيا شعارهم سلمية أهدافهم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتمثل في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة طريق الاتفاق السياسي والذي يهدف للانتقال السلمي لسلطة

ثانياً / نهدف لدعم الدكتور

سيف الإسلام القذافي كونه مواطناً ليبي وشاب ولديه قاعدة شعبية عريضة لا يمكننا تجاهلها والدفع به كمرشح سياسي عبر صناديق إقتراع يحدد مصيرها الليبيونثالثاً / نهدف للمصالحة الوطنية الشاملة مؤكدين علي نبذ العنف والخطاب الإعلامي التحريضي العدائي وإننا اذا ندعوا لسلم تطبيقاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الخروج السلمي للمطالبة بالحقوق المدنيةرابعا / نهدف لبناء ليبيا الجديدة وإعادة اعمارها واستكمال مشاريع ليبيا الغد التي توقفت طيلة السنوات الماضية كونها ملك الشعب الليبي ومن حقهم التمتع بحقوقهم وحقوق الأجيال القادمةخامساً / نرفض كافة أشكال التخريب والعنف الغير سلمي سواء كان في عاصمتنا الأبية طرابلس او باقي المدن الليبية داعيين لرفع شعار السلمية وتحقيق المطالب التي تدعوا لها والتي تكفلها كافة المواثيق الدوليةسادساً / نؤكد بأن الحراك ليس له علاقة بالدعوات للخروج في انتفاضات لإسقاط الأجسام السياسية التي بدورها ستساهم في استغلالها لمن يحاولون العبث بأمان واستقرار الوطنسابعا / نؤكد بأن الدعوات التي أطلقها الحراك تهدف بالاحتفال باليوم الوطني لشباب الليبي للمطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن مسيرات سلمية بعيده كل البعد عن تنفيذ أجندات لصالح أفراد او دول كوننا نؤمن بأن الحل السياسي مفتاح الازمة الليبية وبدورنا نشد علي أيدي الجميع بتنفيذ المطالب للخروج بالوطن لبر الأمانثامنا / لسنا أعداء لأحد مصلحتنا من مصلحة ليبيا والليبيين ولا نعمل لصالح اغراض شخصية هدفنا بناء ليبيا التي تحفظ حقوق الشباب الليبي الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن