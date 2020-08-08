بسبب كورونا.. موزمبيق تُمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي

أفادت السلطات في دولة موزمبيق، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعلن عن ذلك رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، اثر انتهاء فترة حالة الطوارئالسابقة يوم الخميس، مضيفًا أن حظر الفعاليات والأنشطة الجماعية سيظل مستمرًا، وأن الوضع جد خطير، فهذا الوباء لا يبدو أنه سينتهي قريبًا؛ لذلك نحن مضطرون للتعامل مع هذه المرحلة.
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في موزمبيق 2120 حالة، توفي منهم 15 شخصاً.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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