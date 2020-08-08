الصومال: مصرع 12 شخصاً جراء عاصفة مطرية شديدة

لقى 12 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء عاصفة مطرية شديدة ضربت مناطق ساحلية في محافظة جوبالاند جنوبي الصومال، وأوضح وزير الثروة السمكية بجوبالاند إبراهيم عبدى، في تصريح صحفي اليوم، أن قرى وبلدات مطلةعلى سواحل المحيط الهندى، تعرضت لعواصف مطرية شديدة ورياح عاتية خلال الأيام الأربعة الماضية، أسفرت عن مصرع 12 شخصًا وتحطم 21 سفينة صيد وفقدان 8 أخرى، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في مناطق سكنية.
وأكد الوزير أن معظم القتلى صيادون تحطمت سفنهم في عرض البحر.
وقد قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب 14 آخرين، اليوم السبت، إثر انفجار قوي هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي.
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