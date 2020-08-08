أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سُري جنوب لندن عن إخلاء 100 منزل بعد اندلاع حريق على مساحة 40 هكتارا.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الحريق أسفر عن حادث كبير وجرى إخلاء المنازل كإجراء إحترازي.
وبدأ الحريق في تشوبهام كومون يوم الجمعة، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الجنوب
وجاء في تغريدة لخدمة الإطفاء "إن أطقم الإنقاذ التي تعمل في الحادث الكبير - شوبهام كومون، هيث فاير - تتقدم الآن من جميعأنحاء سُري لمواصلة عمليات مكافحة الحرائق، تظل الطرق المحلية مغلقة من قبل شرطة سُري".
ويشارك في أعمال الإطفاء؛ ما لا يقل عن 10 سيارات إطفاء وناقلتي مياه و10 مركبات أخرى.
وذكرت (الجارديان) أن أجزاء من المملكة المتحدة قد تشهد درجات حرارة قياسية بين عشية وضحاها في نهاية هذا الأسبوع مع استمرار الموجة الحارة المصغرة. وأن أمس كان أشد أيام أغسطس حرارة منذ 17 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اندلاع حريق كبير.. إخلاء 100 منزل في مقاطعة جنوب لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.