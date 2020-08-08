تايلاند تُسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و348 حالة توفي منها 58.



ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية

عن المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) تاويسين ويسانويوتين قوله:"إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من أندونيسيا ودولة عربية وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي".

وأضاف أنه تعافى حتى الآن 3150 حالة إصابة بينما لا يزال 140 حالة في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.