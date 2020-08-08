سنغافورة تُسجل 132 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السنغافورية، السبت، أنه تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 54 ألفا و929 حالة.
حالات من الوافدين من دول الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.
ونقلت صحيفة توداي السنغافورية على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة، إنه من بين الإصابات الجديدة، حالة محلية، وست
واستقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس
وتعافى 48583 شخصًا تمامًا وخرجوا من المستشفيات ولا يزال هناك 145 مريضا في المستشفيات ومعظمهم في حالة مستقرة أو في تحسن.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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